Aydın'da 800 kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri tahsil edilecek

Son dakika haberleri... Aydın merkezli düzenlenen operasyonda sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen 'joker Çetesi'nin çökertilmesinin ardından 2020-2023 yılları arasında emekli olan yaklaşık 1500 kişi incelemeye alındı. İddiaya göre Aydın'da 800 kişinin haksız emekliliği iptal edilirken ödenen maaşlar için de geri tahsili süreci başlatıldı.

Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti. Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.



Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı. SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.

Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

