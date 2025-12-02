Haberler Aydın Aydın'da 800 kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri tahsil edilecek Aydın'da 800 kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri tahsil edilecek Son dakika haberleri... Aydın merkezli düzenlenen operasyonda sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen 'joker Çetesi'nin çökertilmesinin ardından 2020-2023 yılları arasında emekli olan yaklaşık 1500 kişi incelemeye alındı. İddiaya göre Aydın'da 800 kişinin haksız emekliliği iptal edilirken ödenen maaşlar için de geri tahsili süreci başlatıldı. İHA









Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti. Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.





Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı. SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.