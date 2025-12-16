Şaşkın kundakçı yanlış evi kundakladı!

Aydın Nazilli'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya kalkışan şahıs, evleri karıştırarak başkasına ait bir daireyi benzin döküp yakmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin dikkati faciayı önledi. Başarılı bir operasyonla yakalanan M.Ç.D tutuklandı. Dehşet verici olay Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye sırasında üç katlı bir apartmandan yükselen dumanı fark etti.

2 NOKTAYA BENZİN DÖKTÜ

Durumun ciddiyeti üzerine ekipler vakit kaybetmeden itfaiye ve diğer ilgili birimleri bölgeye sevk etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanın hem ön hem de arka cephesinde çıkan yangınlara müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan incelemede, binanın iki farklı noktasına yanıcı madde dökülerek kundaklama girişiminde bulunulduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, yangını çıkaran kişinin boşanma aşamasında olduğu eşi N.D.'nin (39) yaşadığı apartmanı hedef alan M.Ç.D. (31) olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.