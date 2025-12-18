Didim, Aydın Büyükşehir’le nefes alıyor

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Didim ilçesinde çevre düzenleme, bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, ilçenin ana cadde ve bulvarlarında hem estetik hem de güvenliği ön planda tutan peyzaj çalışmalarına hız verdi. Sürücü ve yayaların güvenliği için ağaç budama işlemleri gerçekleştirilirken, trimör çalışmaları, bakım ve temizlik uygulamalarıyla yeşil alanlar daha düzenli bir görünüme kavuşuyor. İlçe genelindeki park ve refüjler, Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında yetiştirilen rengârenk mevsimlik çiçeklerle süsleniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir yanında hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Didim'de olduğu gibi Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.