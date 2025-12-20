Zeytinlikte cesedi bulunmuştu! 20 yaşındaki Teslime'nin ölümünde korkunç detaylar ortaya çıktı

TESLİME'Yİ ELİNDEN YARALAYIP, BOĞAZINI SIKMIŞ

Efe Fidan'ın, olaydan bir gün önce evde Abdülkadir Ç. ve diğer 2 erkekle uyuşturucu kullandığını öğrendiği Hanedan ve beraberindekilerin dışarı çıkmasının ardından onları arabayla kovalayıp, önlerini kestiği de iddianamede yer buldu. Fidan'ın önlerini kestiği Abdülkadir Ç.'yi darbettiği, Teslime'nin kapıyı kilitlemesi nedeniyle onu darbedemediği belirtildi. Fidan'ın olaydan sonra Teslime Hanedan ve Elif Sıla A. ile evde görüştüğü ve burada Hanedan'ı elinden yaralayıp, boğazını sıktığına dosyada yer verildi.

Ayrıca iddianamede, Fidan'ın olay öncesi verdiği 16 bin TL'yi geri istediği Hanedan'ın parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği de belirtildi. Bunun üzerine Hanedan'ın onun babasını arayıp, "Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor" diyeceğini söylemesi üzerine Fidan'ın ölümle tehdit ettiğine de iddianamede dikkat çekildi.

Ayrıca Teslime Hanedan ile Efe Fidan'ın telefon yazışması da iddianameye girdi. Telefon konuşma kayıtlarında Hanedan'ın uyuşturucudan kurtulmak istediği ancak Fidan'ın devam ettirdiği ve bırakmasını engellediği ifade edildi. Tüm bu hususları birlikte değerlendirdiğinde Efe Fidan'ın, Teslime Hanedan'ı önceden planlayarak, olay yerine götürüp intihar gibi göstererek başından silahla vurmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varıldığı da iddianamede belirtildi. Efe Fidan'ın yargılamasına 12 Mart 2026 tarihinde başlanacak.