Aydın'da Teslime planlanarak öldürülmüş! İddianame tamamlandı: Kan donduran detaylar!

Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) zeytinlik alanda başından vurulmuş halde bulunmasına ilişkin soruşturmada, tutuklu sanık Efe Fidan hakkında "tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay, 6 Ağustos'ta Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan, zeytinlik alanda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Teslime Hanedan'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın bu ifadelerinin birbiriyle çeliştiğine dikkat çekildi.
HUSUMET VURGUSU
Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Teslime Hanedan ile Efe Fidan arasında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi bir husumet bulunduğu belirtildi. Hanedan'ın ayrılmak istediği, Fidan'ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı aktarıldı. İddianamede, Teslime Hanedan'ın intihar ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı vurgulandı.
TEHDİT VE ŞİDDET UYGULADI
Dosyada, Efe Fidan'ın olay öncesi ve sonrasında öldürmeye yönelik tehditler içeren konuşmalar yaptığına yer verildi. Olaydan bir gün önce evde Abdülkadir Ç. ve iki kişiyle uyuşturucu kullanıldığını öğrenen Fidan'ın, Hanedan ve beraberindekileri arabayla takip edip önlerini kestiği, Abdülkadir Ç.'yi darp ettiği belirtildi. Aynı gün evde gerçekleşen bir başka olayda ise Hanedan'ı elinden yaraladığı ve boğazını sıktığı bilgisi iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca, Fidan'ın daha önce verdiği 16 bin TL'yi geri istediği, Hanedan'ın parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği aktarıldı. Hanedan'ın da bunun üzerine babasını arayıp, "Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor" diyeceğini söylemesi sonrası Fidan'ın ölümle tehdit ettiği kaydedildi.
TÜM DELİLLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİ
TÜM deliller birlikte değerlendirildiğinde, Efe Fidan'ın Teslime Hanedan'ı önceden planlayarak olay yerine götürdüğü, intihar süsü vererek başından silahla vurmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varıldığı iddianamede açıkça ifade edildi. Efe Fidan'ın yargılanmasına 12 Mart 2026 tarihinde Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Sanık Efe Fidan, müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Teslime'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı belirlendi. Teslime Hanedan'ın ve Efe Fidan'ın elinde barut izine rastlandı. Efe Fidan'ın Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı öğrenildi.