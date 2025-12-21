Aydın'da Teslime planlanarak öldürülmüş! İddianame tamamlandı: Kan donduran detaylar!

HUSUMET VURGUSU Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Teslime Hanedan ile Efe Fidan arasında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi bir husumet bulunduğu belirtildi. Hanedan'ın ayrılmak istediği, Fidan'ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı aktarıldı. İddianamede, Teslime Hanedan'ın intihar ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı vurgulandı.





TEHDİT VE ŞİDDET UYGULADI

Dosyada, Efe Fidan'ın olay öncesi ve sonrasında öldürmeye yönelik tehditler içeren konuşmalar yaptığına yer verildi. Olaydan bir gün önce evde Abdülkadir Ç. ve iki kişiyle uyuşturucu kullanıldığını öğrenen Fidan'ın, Hanedan ve beraberindekileri arabayla takip edip önlerini kestiği, Abdülkadir Ç.'yi darp ettiği belirtildi. Aynı gün evde gerçekleşen bir başka olayda ise Hanedan'ı elinden yaraladığı ve boğazını sıktığı bilgisi iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca, Fidan'ın daha önce verdiği 16 bin TL'yi geri istediği, Hanedan'ın parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği aktarıldı. Hanedan'ın da bunun üzerine babasını arayıp, "Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor" diyeceğini söylemesi sonrası Fidan'ın ölümle tehdit ettiği kaydedildi.