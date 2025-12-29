Aydın’ı yasa boğan siyah beyaz veda

AYDIN spor camiasının yakından tanıdığı, Aydınspor'un simge isimlerinden 'Müdür' lakaplı Nevzat Demircioğlu (65), hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Aydınspor antrenmanını izlemek için tesislere giden Demircioğlu takımının formasıyla antrenmanı izledi. Demircioğlu'na, antrenman sonrası futbolcular tarafından sürpriz yapılarak bir mont hediye edildi. Antrenman sonrası camiye giden Demircioğlu'ndan uzun süre haber alınamayınca vatandaşlar, Müdür Nevzat'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Demircioğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Demircioğlu'nun vefatı, Aydın'da büyük üzüntü yarattı.