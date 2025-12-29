Başkan Çerçioğlu’ndan eğitime tam destek!

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik destekleyici çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan öğrenciye yönelik gerçekleştirilen eğitimler, kent genelinde yoğun ilgi görüyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan öğrenciler için düzenlenen eğitimlerle çocuklar ve gençler sınav sürecine güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde sürdürülen destekleyici eğitimlerde öğrenciler hem konu tekrarları yapıyor hem de deneme sınavlarıyla bilgilerini pekiştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her yaştan öğrencimize yönelik eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında hedeflerine ulaşmaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler ve veliler, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.