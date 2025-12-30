Aydın’da kız arkadaşını tabancayla vurmuştu! İlk kez hakim karşısına çıktı

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi B.C.'in 30 Mart'ta ölü bulunmasına ilişkin yargılanan erkek arkadaşı Ö.K.'ın (27) davası Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"MAHKEMEDE ÖLDÜRMEDİM SAVUNMASI"

Duruşmaya tutuklu sanık Korkmaz ve taraf avukatları katıldı. B.C.'i öldürmediğini savunan Ö.K.'a İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlardaki svap örnekleri soruldu.

K., "Raporu okudum. Ben kesinlikle B.C.'ye ateş etmedim. Ona dokunduğum için atış artıklarının çıkmış olabileceğini düşünüyorum. DNA incelemesi yapılan silahın dış yüzeyinde sanık ve B.C.'nin DNA örnekleri çıkmış. Silah benimdir. Bu yüzden DNA'mın çıkması normaldir. Ben bunu kabul etmiştim. Telefondaki mesajlar da, doğrudur. Benimle B.C. arasındaki mesajlara ilişkindir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, atış artıkları ile C.'in telefonunun detaylı incelenmesi gerekçesiyle duruşmayı 11 Mart 2026 tarihine erteledi. Sanığın tutukluluk hali devam etti.