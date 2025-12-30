Bir lokma domates canından etti

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde 79 yaşındaki adam, yemek yerken boğazına kaçan domates nedeniyle hayatını kaybetti. Evinde yemek yediği sırada boğazına domates kaçan Niyazi Uçkuner, bir anda fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, yaşlı adamı hemen Karacasu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Uçkuner, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaşlı adam kurtarılamaarak hayatını kaybetti. Niyazi Uçkuner'in cansız bedeni, Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.