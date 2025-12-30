  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Bir lokma domates canından etti

Bir lokma domates canından etti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bir lokma domates canından etti

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde 79 yaşındaki adam, yemek yerken boğazına kaçan domates nedeniyle hayatını kaybetti. Evinde yemek yediği sırada boğazına domates kaçan Niyazi Uçkuner, bir anda fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, yaşlı adamı hemen Karacasu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bir lokma domates canından etti

Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Uçkuner, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaşlı adam kurtarılamaarak hayatını kaybetti. Niyazi Uçkuner'in cansız bedeni, Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA