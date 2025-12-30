Çerçioğlu desteğiyle ADÜ kampüsü yenilendi!

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirdiği altyapı, tesviye ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kampüs alanlarını yeniledi. Özellikle merkez laboratuvarı çevresinde yapılan düzenlemeler, kampüsün hem estetik görünümünü hem de kullanım konforunu önemli ölçüde artırdı.Tesviye ve çevre düzenleme çalışmaları, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan peyzaj ve yeşillendirme projeleri için sağlam bir altyapı oluşturdu. Yapılan düzenlemeler sayesinde öğrenciler ile akademik ve idari personel için daha güvenli, düzenli ve erişilebilir alanlar oluşturuldu. Belediyeye ait iş makineleri ve teknik ekiplerin koordinasyonuyla çalışmalar kısa sürede tamamlandı.