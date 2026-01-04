Aydın CHP’de istifalar sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasının ardından başlayan Aydın CHP'deki istifa fırtınası devam ediyor. CHP Söke Belediye Meclis Üyesi Şevki Kaya da partisinden istifa etti. Kaya, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktor kontrolünde olduğu için Söke Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ocak ayı birinci oturumuna katılamadı.

"ART NİYET ARADILAR"

Bu süreçte CHP Söke İlçe Başkanı Erkan Polat ile telefon görüşmesi yapan Kaya'nın, görüşmede sergilenen tavır nedeniyle istifa kararı aldığı öğrenildi. Aynı zamanda Alevi Kültür Derneği Söke Şube Başkanlığı görevini de sürdüren Şevki Kaya'nın, CHP üyeliğini e-Devlet üzerinden sonlandırdığı öğrenildi. Kaya'nın istifası, Söke siyasetinde kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sürpriz istifasının ardından ilk kez konuşan Şevki Kaya, yaşanan sürece açıklık getirdi. 1 Ocak Perşembe günü yapılan meclis toplantısına katılamamasının sağlık sorunlarından kaynaklandığını belirten Kaya, o gün kardiyoloji biriminde randevusu olduğunu ifade etti. Kritik Ocak ayı meclis toplantısında bir üyenin eksik olması nedeniyle hedef haline geldiğini dile getiren Kaya, "Meclis toplantısına katılamayışımın arkasında art niyetli bir durum aranmasına anlam veremedim. Ancak yoğun eleştiri ve adeta bir linç kampanyasına maruz kaldım. Benim sosyal demokrat çizgimi kimse sorgulayamaz. Bundan sonra meclis üyeliğimi bağımsız olarak sürdüreceğim, ancak partimin temel ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğim" dedi.