Aydın’da organ nakliyle yaşama tutundu

AYDIN'DA babasıyla birlikte mantar yedikten sonra karaciğerini kaybeden Medine Coşkun (18), İzmir'deki özel hastanede kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu. Aydın Köşk ilçesinde yaşayan Coşkun, babası Salih Coşkun ile mantar yedikten sonra fenalaştı. Baba ve kız, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Medine, 4 gün sonra İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi. Genç kızın mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarını tamamen yitirdiği belirlendi ve acil organ nakli kararı alındı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

DENİZLİ'DE beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle uygun karaciğer bulundu. Zamanla yarışan ekip, organı Denizli'den İzmir'e ulaştırarak ameliyathanede entübe halde bekleyen genç kıza başarılı bir şekilde nakletti. Ameliyatın ardından bir hafta yoğun bakımda kalan Medine Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Medine Coşkun, "Organ bağışı olmasaydı ben şu an hayatta olmazdım. Hayatımda çok şey değişti" dedi. Baba Salih Coşkun ise "Oğlum askerlik yaptığı yıllarda beni aradı. 'Baba ben ölürsem organlarımı bağışlamak istiyorum' dedi. 'Oğlum sen bilirsin' dedim. Hatta bir gün kızdım. Şimdi oğlumun ne kadar haklı bir karar verdiğini, kendim yaşayarak öğrendim" ifadelerini kullandı.