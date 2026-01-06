Haberler Aydın Aydın'da başından vurduğu karısına kaza süsü vermişti: Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Aydın'da başından vurduğu karısına kaza süsü vermişti: Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Aydın'ın Germencik ilçesinde Derya Buçan başından vurulmuş halde bulunmuştu. Kan donduran olayı gerçekleştiren ve kaza süsü veren eşi Rıdvan Buçan hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı. Buçan'ın olaydan 3 gün önce ise internette silah aradığı ortaya çıktı. İHA









Olay, Germencik ilçesinde 20 Aralık 2024 Cuma günü Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Buçan, Derya Buçan ve çocukları D. Buçan'ın içerisinde bulunduğu 09 EB 225 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada Derya Buçan hayatını kaybederken, eşi Rıdvan Buçan ve çocukları D. Buçan (6) ise yaralanmıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Derya Buçan'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda gerçek ortaya çıktı. Çıkan sonuca göre, Derya Buçan'ın kaza nedeniyle değil, başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmiş, Rıdvan Buçan ise eşini öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.