Aydın’da çocuk sporculara zulüm

Aydın'da oynanan bir voleybol karşılaşması, skorun çok ötesine geçerek çocuk sağlığı ve spor etiği tartışmasını beraberinde getirdi. Kuşadası Yakamoz Spor Kulübü'nün 11-12 yaş grubundaki midi kız voleybol takımı, okul günü olmasına rağmen, soğuk hava şartlarında ve ısıtması bulunmayan bir spor salonunda akşam saatlerinde maça çıkarıldı.

Kulüp Başkanı Cemal Yalçın tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne sunulan dilekçede; maçın hafta içi okul günü olması, sporcuların 11-12 yaş grubunda olması, soğuk hava koşulları ve geç saat gerekçe gösterilerek erteleme talep edildi. Ancak bu talep uygun görülmedi. Karşılaşmanın oynandığı Karpuzlu Spor Salonu'nda herhangi bir ısıtma sisteminin bulunmadığı ifade edildi. Maç boyunca sporcu çocukların kenarda havlularına sarılarak ısınmaya çalıştığı görüldü. Veliler ve antrenörler, bu görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hangi akıl, bu yaş grubundaki çocukları buz gibi bir salonda gece maçına çıkarır?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.