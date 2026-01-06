Aydın’da zehir baskınında samuray kılıcı ele geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın düzenlediği narkotik operasyonunda uyuşturucu haplarla birlikte tabanca, bıçak ve samuray kılıcı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. B.A. ve N.Y. isimli şüphelilere ait ikametlerde, yapılan aramalarda 51 adet sentetik hap, 2 adet bong aparatı, 2 adet tabanca, 25 adet sustalı bıçak, 2 adet samuray kılıcı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. N.Y., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.A. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.