75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün çarptığı 75 yaşındaki İsmail Güven hayatını kaybetti.

Feci kazaya neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletiyle seyir halinde olan F.T., yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Güven'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce savrularak yere düştü. Kafasından ağır darbe aldığı belirlenen İsmail Güven, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü, cezaevine gönderildi.