Haberler Aydın Aydın'da otel odasında milyonluk aşk tuzağı Aydın'da otel odasında milyonluk aşk tuzağı Aydın'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,4 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dilara A. (22) yakalanıp, tutuklandı. KAZIM YÖRÜKCE









Aydın'da 22 yaşındaki Dilara A., otel odasında bir gecelik buluşma için anlaştığı adamın cep telefonunu ele geçirerek banka hesabından kendi hesabına 1 milyon 400 bin lira transfer etti.

Olay, Efeler ilçesindeki bir otelde yaşandı. Dilara A., kendisinden 43 yaş büyük emekli bir erkekle bir gecelik buluşma için otel odasında bir araya geldi. Buluşma sırasında erkeğin cep telefonunu ele geçiren genç kadın, mobil bankacılık uygulaması üzerinden kendi hesabına 1 milyon 400 bin lira aktardı.