Aydın'da otel odasında milyonluk aşk tuzağı

Aydın'da 22 yaşındaki Dilara A., otel odasında bir gecelik buluşma için anlaştığı adamın cep telefonunu ele geçirerek banka hesabından kendi hesabına 1 milyon 400 bin lira transfer etti.
Olay, Efeler ilçesindeki bir otelde yaşandı. Dilara A., kendisinden 43 yaş büyük emekli bir erkekle bir gecelik buluşma için otel odasında bir araya geldi. Buluşma sırasında erkeğin cep telefonunu ele geçiren genç kadın, mobil bankacılık uygulaması üzerinden kendi hesabına 1 milyon 400 bin lira aktardı.
OPERASYON YAPILDI
Paranın hesabından çekildiğini fark eden adamın şikâyeti üzerine polis harekete geçti. Kısa sürede yakalanan Dilara A., dolandırıcılık, hırsızlık ve fuhuş suçlamalarıyla 4 Haziran 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre tutuklu kalan kadın, daha sonra tahliye edildi ancak dava süreci devam etti.
Yapılan yargılama sonunda mahkeme, Dilara A.'yı bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı sonrası Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla Dilara A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.