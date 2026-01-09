2 milyonluk sahte ayakkabı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Germencik ilçe girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, çok sayıda sahte ve imitasyon ürün ele geçirildi. Araçta yapılan detaylı aramada çeşitli markalara ait toplam 890 çift sahte/imitasyon ayakkabı ve terlik ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 2 milyon 150 bin lira piyasa değerinde olduğu öğrenilirken, sahte ürünlere el konuldu. Olayla ilgili olarak A.T. ve T.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.