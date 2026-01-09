Aydın’da ruhsatsız silah operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin silah ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmada, bir evde yapılan aramada 3'ü ruhsatsız, biri çalıntı tabanca olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili 47 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, silah ticaretiyle mücadele kapsamında Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında, şüpheliye ait evde detaylı arama gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada, Y.S. (E/47) isimli şahsa ait olduğu belirlenen 3 adet ruhsatsız tabanca (1'inin çalıntı olduğu tespit edildi), 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan Y.S, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.