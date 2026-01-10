Efeler’de motosikletin çarptığı emlakçı hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı yaya Yavuz Çetin (50) hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Ali Çoban (45) idaresindeki motosiklet, İmam Hatip Kavşağı istikametinden Yenidörtyol Kavşağı yönüne doğru seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan emlakçı Yavuz Çetin'e (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Çoban, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, ağır yaralı yaya Yavuz Çetin ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.