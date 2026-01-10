Fırtınada ihmal can aldı: İskelede ölüm emri!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beş yıldızlı bir otelin iskelesinde bakım ve onarım çalışması yapan işçiler, şiddetli fırtına nedeniyle iskeleden denize savruldu. Üç işçi denizde oluşan dev dalgaların arasında kaldı. Dalgalarla hayatta kalmak için savaşan 3 işçiden İsmail Dağ (30) yaşamını yitirirken, 2 işçi ölümden son anda kurtarıldı. Facia öncesinde işçilerin "fırtına var, çalışmak istemiyoruz" dedikleri ancak otel yetkililerinin işçilerden çalışmalarını sürdürmelerini istedikleri ileri sürüldü. Facia, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, Le Blue Hotel'in önünde bulunan iskelede meydana geldi. İskelede bakım ve onarım çalışması yapan Abdullah K. (26), Muharrem D. (22) ve İsmail Dağ (30), kuvvetli fırtına ve lodos nedeniyle dengelerini kaybederek denize savruldu. Şiddetli rüzgârın etkisiyle kabaran dalgalar, işçileri kısa sürede açığa sürükledi.

YAŞAM SAVAŞI VERDİLER

Dalgalarla boğuşan işçiler kıyıya ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlara tanıklık eden otel çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Abdullah K. ve Muharrem D., denizden sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kayıp olan İsmail Dağ'ın ise yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda olay yerinden yaklaşık 100 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı. Dağ'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

"ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ"

Öte yandan olayın ardından ortaya atılan iddialar facianın boyutunu daha da büyüttü. İşçilerin, çalışma öncesinde hava şartlarının olumsuz olduğunu ve çalışmak istemediklerini bildirdikleri ancak buna rağmen çalışmaların sürdürülmesinin istendiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

3 İLDEN KAHREDEN HABER

Meteorolojinin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi başta olmak üzere çeşitli illerde şiddetli fırtına dünden beri etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan fırtına, günlük yaşamı zorlaştırırken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Aydın dahil 3 kentten de kahreden haber geldi. Şiddetli fırtına sonucu toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Efeler ilçesine bağlı Şahnalı Mahallesi'nde, şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direği yola devrildi. Devrilen direk ulaşımı aksatırken, belediye ekipleri müdahale ederek direği yoldan kaldırdı.

ÇATIDAN DÜŞTÜ, KURTARILAMADI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün etkili olan fırtına sırasında evinin çatısına çıkan şehit kardeşi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aydın Çelik, dün etkili olan fırtına sırasında kontrol amacıyla evinin çatısına çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Aydın Çelik, zemine düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Aydın Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aydın Çelik'in vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Çelik'in 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olan Hüseyin Çelik'in kardeşi olduğu, geçtiğimiz yıl da eşi Yeter Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, etkili olan lodos nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

2 GÜNDÜR DİREKTE ASILI DURUYOR

Denizli'de fırtınanın uçurduğu çatı elektrik direği ve tellerinde asılı kaldı. 2 gündür elektrik direğinde ibreti alemlik asılı duran çatı, vatandaşları tedirgin ederken, şikayetlerden de sonuç alınması tepkilere neden oldu. Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokakta fırtına binanın çatısını yerinden söktü. Uçan çatı elektrik direği üzerinde asılı kaldı. Mahalle sakinleri, elektrik direği üzerinde asılı duran çatının kaldırılması için yetkilileri aradıklarını fakat hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

UÇAN ÇATI HAYATTAN KOPARDI

Aksaray'da etkili olan şiddetli rüzgar restoranın çatısını uçurdu. Olay, Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde yaşandı. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Aksaray genelinde etkili oldu. Yaprakhisar köyünde bir restoranın çatısı uçtu. Uçan çatı restoran sahibi olan Meral Tezer'in (60) kafasına düştü. Çatının altında kalan kadını gören restoran çalışanları durumu ekiplere bildirdi. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.