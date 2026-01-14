Haberler Aydın Aydın'da dehşet anaokulu! Çocuklara akılalmaz şiddet: 3'ü öğretmen 6 kişiye dava açıldı Aydın'da dehşet anaokulu! Çocuklara akılalmaz şiddet: 3'ü öğretmen 6 kişiye dava açıldı Aydın'ın Efeler ilçesinde 2024 yılında yaşanan olayda Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 8 çocuğa psikolojik ve fiziki şiddet uyguladığı kameralara yansıyan 3'ü öğretmen olmak üzere 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, öğretmenler Ayça Ç. ve Buse G.'nin 'çocuğa karşı eziyet', kreş ve bakımevinin sahibi Betül İ. Y., kurum müdürü Anıl Y., müdür yardımcısı ve psikolog Beyza T. M. ile öğretmen Cemile Y.'in de 'suçu bildirmeme' suçundan yargılanmasını istendi. DHA









Olay, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 2024 yılı mart ayında ortaya çıktı. Grup sorumlusu olarak görev yapan öğretmen Ayça Çimen ile çocuk bakıcısı Buse G.'nin, çocuklara yönelik sert ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Kreşe giden çocukların ev ortamında sergiledikleri farklı davranışlar üzerine durumdan şüphelenen aileler, çocuklarıyla pedagog eşliğinde görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde çocukların, kreşte görevli personelin kendilerine yönelik uygunsuz davranışlarını anlattıkları belirtildi. Bunun üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, görevlilerin çocukları ortak alanlarda iterek yere düşürdükleri ve sert davranışlarda bulundukları görüldü. Aileler, elde edilen görüntülerin ardından mağdur 8 çocuktan 6'sının ailesi savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hakkında cezai işlem uygulanan kreş, ailelerin çocuklarının kayıtlarını almasının ardından eğitim faaliyetlerine son verdi.