Aydın Kuşadası'nda hayat kurtaran yardım kampanyasında temel ilke: İyiliğin 100’ü!

Kuşadası'nda yaşayan Enis Talha ve Yağmur Çiftçi çiftinin oğulları Teoman'ın zorlu yaşam mücadelesi dünyaya gözlerini açar açmaz başladı. SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konulan minik bebeğin tedavisi için Aydın Valiliği onayıyla 12 Eylül 2025 tarihinde yardım kampanyası başlatıldı.
HABER SONRASI DESTEK YAĞDI
Minik Teoman'ın Almanya'daki gen tedavisine ulaşabilmesi için 1 milyon 682 bin 276 Euro'ya ihtiyaç duyulan kampanyayı, Yeni Asır manşetine taşıdı. Çiftçi ailesinin Yeni Asır Gazetesi aracılığıyla yaptığı çağrı, yurt genelinde büyük yankı uyandırdı. Haberin yayımlanmasının ardından hayırseverler adeta seferber oldu, destekler çığ gibi büyüdü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle kampanya yüzde 100'e ulaşırken,
minik Teoman, gen tedavisi için ailesiyle birlikte Almanya yolculuğu için hazırlığa başladı.
"İÇİMİ YAKAN O YANGIN BİTTİ"
Kampanyanın tamamlanmasının ardından duygularını paylaşan anne Yağmur Çiftçi, gözyaşları içinde teşekkür etti. Mutluluk gözyaşları döken Çiftçi, "'Anne, baba, ben neden böyleyim?' diye sormadan bitsin bu yangınımız dedim hep içimden. Bugün o yangın bitti. Oğlumuz sonunda Almanya'ya gidecek ve tedavisine başlayacak. Kampanya süresince yanımızda olan herkese minnettarız. Yeni Asır sesimizin duyulmasına olanak sağladı.
Kuşadası'nda yanan iyilik ateşi kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayıldı. Yeni Asır'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarıyla mutluluğu paylaşan baba Enis Çiftçi, "Teoman başardı. Kampanyamız yüzde 100 başarıya ulaştı. Artık tek dileğimiz oğlumuzun uygulanacak tedavi sonucu
sağlığına kavuşması. Bu süreçte hayırseverlerin desteği çok büyüktü. Kampanyanın son kalan kısmını iş insanı Rahmi Koç ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tamamladığını öğrendik. Bu bizleri çok duygulandırdı çok sağ olsunlar. Böylelikle kısa sürede ihtiyacımız olan para toplandı. Ayrıca Yeni Asır'a bu süreçte yaptığı haberlerle yanımızda olduğu ve bize güç verdiği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
Kuşadalı küçük Teoman Çiftçi için başlatılan kampanyanın başarıyla tamamlanması ilçede de büyük sevinç yarattı. Teoman şimdi tedavi için Almanya yolcusu olacak.