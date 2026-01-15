Aydın Kuşadası'nda hayat kurtaran yardım kampanyasında temel ilke: İyiliğin 100’ü!

Kuşadası'nda yanan iyilik ateşi kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayıldı. Yeni Asır'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarıyla mutluluğu paylaşan baba Enis Çiftçi, "Teoman başardı. Kampanyamız yüzde 100 başarıya ulaştı. Artık tek dileğimiz oğlumuzun uygulanacak tedavi sonucu

sağlığına kavuşması. Bu süreçte hayırseverlerin desteği çok büyüktü. Kampanyanın son kalan kısmını iş insanı Rahmi Koç ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tamamladığını öğrendik. Bu bizleri çok duygulandırdı çok sağ olsunlar. Böylelikle kısa sürede ihtiyacımız olan para toplandı. Ayrıca Yeni Asır'a bu süreçte yaptığı haberlerle yanımızda olduğu ve bize güç verdiği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.