Kreş şiddetinde 6 kişiye dava açıldı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 2024 yılında yaşanan olayda Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 8 çocuğa psikolojik ve fiziki şiddet uyguladığı kameralara yansıyan 3'ü öğretmen olmak üzere 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, öğretmenler Ayça Çimen ve Buse Girgin'in 'çocuğa karşı eziyet', kreş ve bakımevinin sahibi Betül İşgüder Yelmen, kurum müdürü Anıl Yelmen, müdür yardımcısı ve psikolog Beyza Tunca Mutlu ile öğretmen Cemile Yegül'ün de 'suçu bildirmeme' suçundan yargılanmasını istendi. 2024 yılı mart ayında ortaya çıkan olaydan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hakkında cezai işlem uygulanan kreş, ailelerin çocuklarının kayıtlarını almasının ardından eğitim faaliyetlerine son vermişti.