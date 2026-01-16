50 yıllık evli çift mezarda da ayrılmadı

AYDIN'IN Didim ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli Mehmet Kır ile eşi Bahriye Kır, aynı gün içinde 8 saat arayla yaşamını yitirdi. Kır çifti, birlikte gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Kır'ın babası Mehmet Kır (80), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde rahatsızlandı. Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kır, entübe edilerek Aydın'a sevk edildi. Eşinin durumuna duyduğu derin üzüntüye dayanamayan anne Bahriye Kır (79) ise aynı gün fenalaşarak Didim Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bahriye Kır, yaşam savaşını kaybetti.

PEŞ PEŞE ACI HABER

Annesinin vefat haberini alan Şube Müdürü Şakir Kır, acısını bile yaşayamadan bu kez Aydın'dan gelen ikinci haberle yıkıldı. Tedavisi süren baba Mehmet Kır da eşinden yalnızca 8 saat sonra hayata gözlerini yumdu. Aynı gün içinde anne ve babasını kaybeden Şakir Kır'ın yaşadığı acı, ilçede derin bir üzüntü yarattı. Aslen Didim'in yerlisi olan Bahriye ve Mehmet Kır çiftinin peş peşe vefatı, Didim'de ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. İlçede sevilen ve saygı duyulan Kır ailesinin yaşadığı bu büyük kayıp, sevenlerini yasa boğdu. Kır çiftinin cenazeleri, öğle namazına müteakip Didim Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.