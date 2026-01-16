Aydın'da vukuatlı polisin mobbing oyunu

AYDIN'DA trafik polisi F.Ç. telsiz ve üniforması olmadan kaldırımda görevlendirilmesinin perde arkası Aydın Emniyeti'nin açıklamasıyla aydınlandı.Ç.'nın görev yerinin hakkındaki darp iddiaları ve çok sayıdaki şikayet nedeniyle idari değerlendirme sonucu değiştirildiği ortaya çıktı. Trafik polisi olarak görev yapan F.Ç. Eylül 2024'te görev esnasında tartıştığı emekli öğretmen M.M.D. darp etti. Emekli öğretmen, yaşananların ardından polis memuru hakkında şikâyetçi oldu. Yargıya taşınan bu olayın ardından F.Ç. hakkında çok sayıda şikâyet yapıldığı öğrenildi.