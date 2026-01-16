Aydın'da vukuatlı polisin mobbing oyunu

AYDIN'DA trafik polisi F.Ç. telsiz ve üniforması olmadan kaldırımda görevlendirilmesinin perde arkası Aydın Emniyeti'nin açıklamasıyla aydınlandı.Ç.'nın görev yerinin hakkındaki darp iddiaları ve çok sayıdaki şikayet nedeniyle idari değerlendirme sonucu değiştirildiği ortaya çıktı. Trafik polisi olarak görev yapan F.Ç. Eylül 2024'te görev esnasında tartıştığı emekli öğretmen M.M.D. darp etti. Emekli öğretmen, yaşananların ardından polis memuru hakkında şikâyetçi oldu. Yargıya taşınan bu olayın ardından F.Ç. hakkında çok sayıda şikâyet yapıldığı öğrenildi.
SEBEP ŞİKAYETLER
Tartışmaların büyümesi üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendiren bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, F.Ç. hakkında görev süresi boyunca vatandaşlarla iletişim ve polis-halk ilişkilerini olumsuz etkilediğine yönelik şikâyetler doğrultusunda idari değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Bu değerlendirme sonucunda görev yeri değişikliğine gidildiği, ardından ilgili yargı kararının uygulanarak polis memurunun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde yeniden göreve başlatıldığı ifade edildi.