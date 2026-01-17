Buzlanma nedeniyle işçileri taşıyan minibüs devrildi

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde Portakal işçilerini taşıyan servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 tarım işçisi yaralanırken, olay yeri can pazarına döndü. Aydın istikametine seyir halinde olan, Sebahattin Y. idaresindeki işçi servisi, yoğun buzlanma nedeniyle savruldu. Kontrolden çıkan minibüs, birkaç metre sürüklendikten sonra yan yatarak devrildi. Kazada yaralanan 16 portakal işçisi, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.