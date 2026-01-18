Aydın'da balonlar Teoman için gökyüzüne bırakıldı: Milyonlar bir oldu para toplandı

Oğlunun sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirten anne Yağmur Çiftçi, "Kampanya süreci boyunca zor günler geçirdik. 4 ay gibi kısa bir sürede ihtiyacımız olan para toplandı. Tüm Türkiye ve Kuşadası halkı Teoman etrafında kenetlendi. Teoman için geç kalmadık. Şimdi ailece çok mutluyuz. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" dedi.

'KAZANAN TEOMAN BEBEK VE KUŞADASI OLDU'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Kuşadası olarak çok önemli bir işi başardık. Yaklaşık 2 milyon doları kısa bir sürede topladık. Daha önce de yine SMA hastası olan Çağla Deniz Tunç'un kampanyasını da başarıyla tamamlamıştık. Teoman'ı yakın zamanda tedavi olması için Almanya'ya yolcu edeceğiz. Kazanan Teoman bebek ve Kuşadası oldu. Teoman'a uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.