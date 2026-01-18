Ev değil adeta zehir serası

AYDIN'IN Didim ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği narkotik operasyonunda, bir evin uyuşturucu üretimi için kurulan sistemle seraya çevrildiği ortaya çıktı. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan Ö.E.Y. ve E.D.İ. hakkında, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, operasyonda 19 kök Hint keneviri bitkisi, kurulu vaziyette kenevir yetiştirmek için kullanılan bitki yetiştirme kabini, 2 havalandırma cihazı, 4 aydınlatma düzeneği ve buhar makinası ele geçirildi.