Germencik’te topraktan 230 derece buhar fışkırdı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde jeotermal iletim hattında meydana gelen buhar sızıntısı paniğe neden oldu. Son dönemde dördüncü kez yaşanan olay sonrası ekipler alarma geçerken trafik alternatif yollara yönlendirildi. 230 derece sıcaklığa sahip olduğu öğrenilen buharın daha önce jeotermal iletim hattında patlama meydana gelen ve günler süren onarım çalışmalarının yapıldığı noktaya yakın bir bölgede ortaya çıkması dikkat çekti. Sızıntı nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Çamköy-Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı.