Çerçioğlu’ndan ADÜ’ye ulaşım altyapısı desteği

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kampüsü sınırları içerisinde yer alan ve yoğun araç trafiğine maruz kalan yol güzergahında sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. KYK yurtları ile Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanının da bulunduğu, özellikle yolcu otobüsleri ve ağır vasıta kamyonlar tarafından aktif olarak kullanılan söz konusu yolda, deformasyona uğrayan bölümlerde sıcak asfalt yama işlemi yapılarak ulaşım altyapısı iyileştirildi. ADÜ ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen bu çalışma, Sağlık Kampüsü'nün fiziki altyapısının güçlendirilmesine ve kampüs içi ulaşım imkanlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.