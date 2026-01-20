Temizlikçi kılığında imama şantaj

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde temizlikçi kılığında evlere girerek vatandaşları tuzağa düşüren, gizli çekilen görüntülerle şantaj yapıp tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayan 5 kişilik çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Kuyucak ilçesinde görev yapan imam M.R, ev temizliği için takma isim kullanan G.Ş. ile mesajlaşarak anlaştı. G.Ş, fiyat belirlemek için evin odalarının fotoğraflarını talep etti. Temizlik için eve gelen kadın, birlikte hareket ettiği 4 kişiyi gizlice eve aldı. M.R, banyoya girdiği sırada G.Ş. de banyoya girerek üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Evde saklanan şüpheliler banyoya baskın yaptı. Şüphelilerden biri, "Bu benim eşim" diyerek M.R'ye saldırdı. Yaşananlar cep telefonuyla kayda alınırken, imamın cep telefonu zorla açtırıldı. Banka hesabındaki 6 bin TL başka bir hesaba aktarılırken, 2 bin 800 TL nakit para alındı ve boş senet imzalatıldı. Çetenin başkalarına da bu yöntemle şantaj yaptıkları belirlendi.