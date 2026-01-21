Söke Belediyesi’nden temiz kent atağı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 345 adet yeni çöp konteyneri, Söke Belediyesi şantiyesine teslim edildi. İlçe genelinde temizlik hizmetlerinde kaliteyi yukarı taşıyacak konteynerler, kısa süre içerisinde mahallelere dağıtılacak.

6 AYDA DEV YATIRIM

BAKANLIKTAN gelen yeni konteynerlerle birlikte son 6 ayda Söke'ye kazandırılan yatırım tutarı 7 milyon TL'yi geçti. Temizlik altyapısında yapılan bu yatırımlar, ilçede çevre düzeni ve halk sağlığı açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan görev süresi boyunca, yalnızca Temizlik İşleri Müdürlüğü için konteyner alımına yapılan yatırım 20 milyon TL'yi aşarak Söke Belediyesi tarihinde bir ilke imza attı. Bu rakam, ilçede temizlik altyapısına yapılan en kapsamlı yatırımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Teslim alınan yeni konteynerlerle birlikte Söke genelindeki çöp konteynerlerinin yenilenme oranı yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Böylece hem çevre temizliği hem de halk sağlığı açısından modern ve sürdürülebilir bir sistem hayata geçirilmiş olacak. Başkan Arıkan, ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin kalitesini arttırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Az laf, çok iş diyerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.