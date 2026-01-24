Aydın’da hayvan hırsızı ruhsatsız silahlarla yakayı ele verdi

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, Söke'de operasyon düzenledi. Operasyonda, büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen M.B. (40) isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; Marka ve seri numarası bulunmayan 3 adet 9 mm tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 15 adet 9 mm fişek, 29 adet dolu kurusıkı fişek, çalıntı olduğu belirlenen buzağı ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı büyükbaş hayvanın A.U. (60) isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli M.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.