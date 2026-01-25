Aydın’da öksürük krizi sonrası acı son

AYDIN Efeler'de 50 yaşındaki Nihal T, yakalandığı öksürük krizi sonrası hava almak için çıktığı balkonda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının ölümü, savcılık tarafından şüpheli bulundu. Olay, Hasanefendi- Ramazan Paşa Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Nihal T., evinde aniden fenalaşarak şiddetli bir öksürük krizine girdi.Öksürüğün şiddetiyle ağzından kan gelmeye başlayan Nihal T., nefes alabilmek umuduyla balkon kapısına yöneldi. Ancak balkona adım attığı sırada fenalaşan kadın, bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde 50 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ BULUNDU

POLİS ekipleri, kadının ağzından kan gelmesi ve ani vefatı üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Yapılan ilk incelemelerin ardından ölümün normal yollarla olup olmadığının tespiti için kayıtlar "şüpheli ölüm" olarak geçildi. Nihal T.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının gerçek ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.