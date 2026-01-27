Aydın'da magandalar iş başında! Trafik levhalarını hedef tahtası yaptılar!

Aydın'ın kırsal mahallelerinde yol kenarlarına yerleştirilen trafik levhaları ve yön tabelaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırılarına maruz kalıyor. Silah talimi yapmak isteyen magandalar, insan yoğunluğunun az olduğu bölgelerdeki tabelaları hedef alarak kamu malına zarar veriyor.
Son olarak İncirliova ilçesine bağlı İkizdere Mahallesi'nde bulunan trafik levhaları ve yol tabelaları, kurşun ve saçmalarla adeta delik deşik edildi.
Onlarca noktadan mermi ve saçmalarla tahrip edilen levhalar zaman zaman okunmayacak duruma gelirken, her yıl kamu kaynaklarından binlerce lira harcanarak yenilenen tabelaların kısa sürede yeniden hedef alınması tepkilere neden oluyor.
Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik levhalarına zarar vermenin ağır para cezaları bulunurken, yetkililer trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan tabelalara zarar verenleri ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.