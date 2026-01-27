Haberler Aydın Aydın'da magandalar iş başında! Trafik levhalarını hedef tahtası yaptılar! Aydın'da magandalar iş başında! Trafik levhalarını hedef tahtası yaptılar! Aydın'ın kırsal mahallelerinde trafik güvenliği için konulan levhalar magandalar tarafından hedef tahtası yapılarak kurşunlandı. Kurşun ve saçmalar levhaları delik deşik ederken büyük zarar gözler önüne serildi. İHA









Aydın'ın kırsal mahallelerinde yol kenarlarına yerleştirilen trafik levhaları ve yön tabelaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırılarına maruz kalıyor. Silah talimi yapmak isteyen magandalar, insan yoğunluğunun az olduğu bölgelerdeki tabelaları hedef alarak kamu malına zarar veriyor.

Son olarak İncirliova ilçesine bağlı İkizdere Mahallesi'nde bulunan trafik levhaları ve yol tabelaları, kurşun ve saçmalarla adeta delik deşik edildi.