Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ilk 10'a girdi! O belediye başkanları geride kaldı...

Araştırma şirketinin Ocak 2026 döneminde gerçekleştirdiği 'Yerel Yönetimler Araştırması - Büyükşehirlerde Oy Verme Eğilimleri' başlıklı çalışmada, büyükşehir belediye başkanlarının Mart 2024 yerel seçimlerindeki oy oranları ile bugün seçim yapılması halinde alacakları oy oranları karşılaştırıldı.





OYLARINI ARTIRDI



Araştırma sonuçlarına göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 50,5'lik oy oranının, bugün yeniden aday olması halinde yüzde 52,3 seviyesine yükseldiği belirlendi. Bu tabloyla birlikte Çerçioğlu'nun oy oranında 1,8 puanlık artış kaydedildiği görüldü. Çalışmada, oy oranını artıran büyükşehir belediye başkanları arasında üst sıralarda yer alan Çerçioğlu'nun; İzmir, Muğla ve Ankara gibi büyükşehirlerin belediye başkanlarını geride bırakması da dikkat çekti.