2 bavul dolusu uyuşturucu hapla yakalandı

AYDIN İncirliova'da çalıştığı belediye barınağında 2 bavul dolusu uyuşturucu hapla yakalanan Mehmet Boztaş'ın evinde de uyuşturucu hap ele geçirildi. Boztaş'ın eşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde gelen istihbarat üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, F.B.'nin ikametinde yapılan aramada toplam 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.