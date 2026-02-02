Babasına dehseti yasattı

Aydın Nazilli'de alkollü olduğu için motosiklet anahtarını vermeyen babasına öfkelenen şahıs dehşet saçtı. Eline aldığı bıçakla önce ailesine saldıran, ardından karayoluna fırlayıp araçların önüne atlayan saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildi. İddiaya göre, aşırı alkollü olduğu belirtilen Faruk D., motosikletini kullanmak istedi. Ancak babası, oğlunun bu halde trafiğe çıkmasına izin vermeyerek anahtarı sakladı. Buna sinirlenen Faruk D. eline geçirdiği bıçakla önce babasına ve aile üyelerine saldırdı. Elindeki bıçakla karayoluna çıkan Faruk D., yoldan geçen araçlara ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen saldırgan, "teslim ol" çağrılarına bıçak savurarak karşılık verdi. Faruk D., ekiplerin biber gazlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.