Aydın Kuşadası'nda can pazarı! Minibüste sele kapıldılar: 20 yolcu kurtarıldı

Aydın'da son bir haftada etkili olan sağanak yağış ve frtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuşadası'nda etkili olan yağışlar nedeniyle cadde sular altında kaldı. Kuşadası-Söke Çevreyolu'nun üst kecide bağlanan kısmında yol adeta dereye döndü.

Kuşadası'nda etkili olan sağanak yağışta oluşan sel sularına gömülen minibüste can pazarı yaşandı. Mininüsteki 20 kişi ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kurtarılırken yaşanan can pazarı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrekare yaklaşık 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede her yeri su bastı. Yağış esnasında seyir halinde olan bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, bu sırada 19 yolcusu ile seyir halinde olan bir minibüs de çevreyolunun bağlantı noktasında yarıya kadar suya gömüldü. Hareket kabiliyetini kaybeden minibüsteki yolcular zor anlar yaşarken hızla yükselen suyun içinde kalan minibüsteki yolcular çevredeki vatandaşların belediye ekipelrinin ve AKUT Kuşadası ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Adeta can pazarının yaşandığı olayda suda mahsur kalan minibüsteki yolcular tek tek kurtarılırken, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.