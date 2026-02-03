Çifte infazın sebebi 15 bin lira!

AYDIN Didim'de önceki gün meydana gelen çifte cinayetin ardındaki gizem, zanlının itirafıyla son buldu. Kanlı infazı gerçekleştiren İhsan Odabaşı (70), kuaförlük yapan ağabeyinin eski kız arkadaşı Gülseher Göksan (43) ile birlikte yaşadığı Turan Emre Arıkan'ı (23) öldürdüğünü itiraf etti. İddiaya göre Gülseher Göksan, yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşandıktan bir süre sonra kendisinden 31 yaş büyük olan Hilmi Odabaşı ile ilişki yaşadı ve bu dönem içinde kendisinden borç para aldı. Ancak aldığı parayı geri ödemedi. Olay günü Gülseher Göksan, Hilmi Odabaşı'nı arayıp aracı bozulduğu için para istedi. Emekli maaşını çekip yardımcı olacağını söyleyen Odabaşı, durumu kardeşi İhsan Odabaşı ile paylaştı. Bu konuşma cinayetin başlangıcı oldu.

AĞABEYİNİ ARADI

AĞABEYİNİN tekrar para vermek istemesine öfkelenen İhsan Odabaşı, Gülseher Göksan'ın Didim'de yaşadığı eve gitti. Evde, Göksan'ın birlikte yaşadığı Turan Emre Arıkan da bulunuyordu. İki kurbanını da arabasına bindirdiğini kaydeden Odabaşı, Göksan'a ağabeyinden uzak durmasını ve borç olarak aldığı 15 bin lirayı geri ödemesini söylediğini, tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkararak hem Göksan'ı hem de Arıkan'ı vurduğunu itiraf etti. Çifte cinayetin ardından ağabeyini aradığını ve cesetleri araçtan birlikte attıklarını kaydeden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı