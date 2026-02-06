Aydın Büyükşehir’den milyarlık yatırım: İncirliova’ya meydan ve otopark kazandırılacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle 100 milyon Türk lirasının üzerinde bir maliyetle hayata geçirilecek olan Cumhuriyet Meydanı projesi ile İncirliova'ya meydan ve otopark kazandırılacak. Protokol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya tarafından imzalandı.

Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerinde olduğu gibi İncirliova'da da devam eden ve planlanan yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 100 araçlık bir alana sahip olacak yeraltı otoparkı ile kafe ve restoranların da hizmet vereceği meydan, vatandaşların kullanımına sunulacak.

1.3 MİLYAR İLE ALTYAPI ÇALIŞMASI

Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde İncirliova'nın Sandıklı Mahallesi'nde 1.3 milyar Türk lirası maliyetle altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında; 35 bin 900 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 9 bin 900 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilecek. Dev proje; 18 Şubat günü ihaleye çıkacak, 2027 yılının Kasım ayına kadar tamamlanmış olacak.

MOTOR SPORLARININ EGE'DEKİ MERKEZİ OLACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun gençlere müjde olarak duyurduğu Motor Sporları Merkezi projesi, İncirliova Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçiriliyor. İkizdere Mahallesi'nde inşa edilecek Motor Sporları Merkezi, yaklaşık 473 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek. İncirliova ve Efeler arasında, motor sporlarının Ege Bölgesi'ndeki merkezi olacak. Ulusal yarışlar ve amatör motor sporcularına yönelik aktivitelerin de yer alacağı motor sporları alanında yaklaşık 2.7 kilometre uzunluğunda motor sporları pisti, trafik parkı ve karting pisti de yer alacak.

Proje kapsamında; 240 bin metrekare sportif alan ve 233 bin metrekare yeşil alan yer alacak. Yeşil alanda açık spor alanları, piknik alanları, açık düğün salonları, koşu ve bisiklet yolları da yer alacak.