Ege’de sel üç can daha aldı

Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış can almaya devam ediyor. Torbalı'da su dolu alt geçitte mahsur kalan Mehmet Ekinci'nin önceki gün hayatını kaybetmesinin ardından, Menderes'te bir otomobil köprüden geçiş sırasında sele kapıldı. İlçedeki Kısık Sanayii yolunda meydana gelen olayda araçtaki üç kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan bir kişi için arama çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise sele kapılan belediye personeli Zekeriya Şahin'in yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından aracının 100 metre aşağısında bir yağmur suyu aktarma borusunun altında sıkışmış halde ölü olarak bulundu.

Osmaniye Mahallesi'ndeki derede de su seviyesi yükseldi. Şahin, bir anda sele kapıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmalar sonunda Zekeriya Şahin, aracından yaklaşık 100 metre aşağıda bir borunun altında bulundu.

Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, Şahin'in cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı.

ALT GEÇİTTE BOĞULDU



İzmir'in Torbalı ilçesinde önceki akşam saatlerinde İZBAN alt geçidinde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan Mehmet Ekinci (58), sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istedi.

Yükselen suların içerisinde mahsur kalan araç, kısa sürede sulara gömüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanığı Ozan Özsoy, "Suyun basıncı nedeniyle kapıları açamadığı için araçtan çıkamayarak hayatını kaybetmiş. Gördüğümüz kadarıyla ayakları aracın içinde sıkışmış vaziyetteydi" dedi.