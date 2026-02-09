Aydın’da firari hırsız yakayı ele verdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlık suçundan aranan bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan C.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.