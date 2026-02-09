Su seviyesinde ciddi artış! Bafa Gölü eski haline döndü

'SU SEVİYESİNDE CİDDİ ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Son yıllarda ülkemizde görünen kuraklığın en büyük etkilerinden biri de Ege Bölgesi'nde, bölgede bulunan rezervuarların yanında doğal göllerimizde de ciddi oranda çekilme söz konusuydu. Bu yılın başından itibaren yüzde 33 civarında kuraklık söz konusu oldu. Şubat sonuna kadar bu bölge, yüzde 60 civarında yıl boyunca alması gereken yağışı alıyor. Ocak ayının sonuna kadar ciddi bir yağış görmemiştik. Yaz aylarında da Bafa Gölü'nde 50 metre civarında çekilme söz konusuydu. Ekim ayı başında Büyük Menderes'ten gelen sular açılarak Bafa Gölü'ne can suyu verilmeye başlanmıştı. Bu hafta içerisinde ciddi yağışlar söz konusu oldu. Bafa Gölü, Büyük Menderes'ten beslenmeye devam ediyor ve su seviyesinde ciddi bir artış söz konusu" dedi.