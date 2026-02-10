Aydın’da Ayşe nineye devletin şefkatli eli uzandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen ve komşularının son anda alevlerin arasından çıkardığı 81 yaşındaki Ayşe Yalnız'a devlet sahip çıktı.

DEVLET DEVREDE

Yangın sonrası evsiz kalan yaşlı kadının barınma ve temel ihtiyaçları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Yalnız'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayşe nine, alevlerin arasından çıkarılarak kurtarıldı ancak evi büyük zarar gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, devletin şefkatli elinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Yangından etkilenen ailemizle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş, barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçların tespiti yapılmış; ilgili kurumlarımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordinasyon sağlanarak gerekli destek süreçleri başlatılmıştır. Devletimizin şefkat eli her zaman vatandaşımızın yanındadır. Zor zamanlarında hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz" dedi.