Aydın’da iki kese altın için yaşlı çifti katlettiler

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan iki katlı evde kan donduran bir cinayet işlendi. Ailesinden uzun süre haber alamayan doktor Ahmet Çakaloğlu, durumdan şüphelenerek eve gittiğinde, anne ve babasını yerde kanlar içerisinde buldu.

DİKKAT ÇEKEN SESLER

Eve giren ekipler Turgut Çakaloğlu'nu giriş kapısının bulunduğu koridorda, eşini ise evin ikinci katındaki yatak odasında kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Çakaloğlu çiftinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edildi. Cinayetin gece saatlerinde işlendiği değerlendirilirken, komşuların iddiasına göre saat 03.00 sıralarında evden kavga sesleri yükseldiği belirtildi. Evde yapılan detaylı incelemede, yaşlı çiftin uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı iki kese dolusu altının çalındığı, içi boşaltılan keselerin yatağın üzerine atıldığı belirlendi. Ayrıca kapıda zorlanma izine rastlanmaması ve evde genel bir dağınıklığın bulunmaması polis ekiplerinin dikkatini çekerken fail ya da faillerin tanıdık olabileceği ya da kolaylıkla girip çıktığı ihtimalini güçlendirdi.