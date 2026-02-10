Maçta yumruklar konustu

Aydın 1. Amatör Lig 1. Grup'ta oynanan Buharkent Belediyespor - Feslek Gelenbespor karşılaşması, yaşanan sert müdahaleler, sakatlıklar ve maç sonu çıkan olaylarla gündeme oturdu.

ORTALIK FENA KARIŞTI

Karşılaşmanın 20. dakikasında Feslek Gelenbespor'dan Mert Diker ile Buharkent Belediyespor'dan Kağan Tunç'un sakatlanması üzerine oyun durdu. Golsüz ilerleyen maçta 90. dakikada Osman Başal, Feslek Gelenbespor'u öne geçirdi. 90+2'de kırmızı kart çıktı, 90+3'te yine Osman Başal ağları sarsarak skoru 2-0 yaptı. Bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında arbede yaşandı. Sahaya ambulansın girdiği ve maç sonu yaşanan kaosun kameralara yansıdığı karşılaşma, amatör ligde geniş yankı uyandırdı.