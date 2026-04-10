Aydın’da can pazarı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 79 yaşındaki Halil Fidan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Aydın - Denizli karayolunda, Buharkent'e bağlı Feslek Mahallesi girişi ışıklarında seyir halindeki yolcu otobüsü ile mahalle yolundan çıkan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Korkunç kazada 79 yaşındaki Halil Fidan, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada otobüs sürücüsü F.S. (45), otobüste yolcu olarak bulunan M.K. (21) ve minibüs sürücüsü A.B. (71) yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.