Aaydın’da temizlikçi kadın hayatını kaybetti

AYDIN Efeler'de temizlik yapmak için gittiği apartman dairesinde pencereden düşen Dilek Turan (44) hayatını kaybetti. Olay, Efeler ilçesi Münir Özkul Sokak'ta meydana geldi. Evli ve iki çocuk annesi Dilek Turan, temizlik yapmak üzere 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki daireye gitti. Turan, temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten zemine düşen kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil ameliyata alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Turan'ın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.